Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов

Самые ожидаемые кинопремьеры февраля 2023 года.

Когда за окном холодный февраль, для выхода из дома должна быть очень важная причина. Поднять настроение и скрасить свободный вечер помогут самые ожидаемые кинопремьеры российского кинематографа.

"Дни.ру" подготовил анонс топ-5 фильмов, которые выйду в прокат в феврале 2023 года. Комедии, детектив или ром-ком — осталось только выбрать.

"Эта любовь"

В канун Дня Святого Валентина 14 февраля пять романтических историй оказываются завязаны вместе. Действие фильма развернется у подножья горы в маленьком городе — можно ли придумать более романтичное место для праздника?

"Свободные отношения"



Сюжет фильма с одной стороны банален, с другой затрагивает весьма деликатную тему. Незапланированно ставшие родителями Илона и Артем спустя семь лет понимают — их отношения окончательно съел был. Решив сохранить брак ради сына, пара соглашается на необычный эксперимент и разрешают друг другу чуть больше свободы.

"О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

Четверка закадычных друзей вновь оказывается вместе, чтобы обсудить насущные проблемы. О чем на этот раз поговорят мужчины? Женская дружба, мужская солидарность, первая любовь и пожилые родители — вот о чем думают те, кому немножко за… Или мужчины говорят не только об этом?

"Быть"

Тема "отцов и детей" была актуальна во все времена. Вот и сегодня подросток Илья ищет общий язык с родителями. Думая о себе и своих интересах, молодой человек забывает о главных ценностях в жизни. Оказавшись в прошлом, у него появится шанс узнать родителей с другой стороны.

"Один настоящий день"

История выбора простого человека. Следователь следственного комитета в один момент должен решить, что ему дороже: блестящая карьера и достаток или страх потерять все, даже собственную жизнь. Настает "день Х" — каким будет решение?