Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов

Некроз рук у Костомарова Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Суббота 11 февраля

20:12Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов 19:37Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях 19:07Как научиться защищать личные границы? 18:25Магия цифр: как архетип определяет будущее вашего ребенка? 18:20"Шли к своей цели": ушедший от жены налево Маликов рассказал о грядущем прибавлении 18:00Есть другие планы: Подольская решила избавиться от Преснякова в важный день 17:20"Показала общипанный зад": сбежавшую от Тарасова жену прилюдно высмеяли 16:20"История до слез": украшенное фингалом лицо заставило жену Джигана пуститься в бегство 16:00Карьеристка Тодоренко нашла замену для сына: Хорошая альтернатива 15:30"Очень сложный период": состояние готовящегося к новой ампутации Костомарова не стабильно 15:15Названы плюсы мужского обрезания 14:40"Захотелось любви": интимные ласки Седоковой слили в Сеть 14:00Перестало быть тайной: незамужняя Ходченкова вышла в свет с двумя детьми 13:47"Знает, как привлечь к себе": облитую помоями Долину облизали с ног до головы 13:45Приспособленец без искренности: Малахов унизил Борисова на глазах у толпы 13:03Чего ждать от "Девственности" Алехина 12:50"По кусочкам режут": отощавшему Костомарову грозит инсульт и отказ почек 12:23Здоровый сон для взрослых: как наладить режим и чувствовать себя лучше 11:50"Счастье – внутри меня": ожидающая малыша 37-летняя Бузова показала округлившийся живот 10:50"Не рожала": не справившуюся с кормлением грудью Орлову улучили в обмане 10:08Выращиваем кабачки в квартире: секреты от дачников 10:03Один подсунул валенки, а другой – керамику: самые ужасные подарки из жизни звезд 09:14Что делать при болях в спине и пояснице? 08:50Когда сеять семена перца на рассаду 08:20Куда улететь без визы: 3 направления для россиян 08:00Спрос на мебель подскочил на 37% 07:08Орлова, Энистон и другие: кто из знаменистостей родился 11 февраля 06:13"Я не знала про его новую жену": Между Прилучным и Брутян встала беременная женщина 04:34Недвижимость для избранных: сколько стоит самая дорогая квартира Москвы 02:19"Хорошо, что жива осталась": наслушавшаяся советов бабки Сябитова осталась без мужа 00:11Лаврентьев день: что нельзя делать 11 февраля 22:00"Всем здрасьте": приползшую назад в Россию Гузееву нашли у помойки 21:40"Рак пищевода": Безутешная Малышева объявила свой диагноз 21:20"Сама во всем виновата": Любовница Виторгана ушла к Богу в 31 год 21:10Вместо тысячи слов: дрожащие на руинах в Турции кот и пес тронули до слез 21:00"Родина-уродина": вышвырнутая из театра Ахеджакова сказала последнее слово перед концом 20:40"Пугающие изменения": предсказавший землетрясения в Турции российский Нострадамус увидел страшное 20:20"Пересадка сердца": свалившегося без сил Киркорова уже забирает смерть 20:00Господи, помилуй! Актриса Марина Александрова изменилась до неузнаваемости 19:40Еле ворочала языком: припавшая к бутылке Волочкова закатила истерику из-за предательства 19:20"Я привлекаю": наяривающий рукой при всех Якубович забрызгал "Поле чудес" 19:00"Не можешь забыть бывшую": Муцениеце врезала Прилучному на потеху публике 18:40Засветившую гениталии пенсионерку Яковлеву жестко отхлестали: Интердевочка 18:20Поглумившегося над трагедией в Турции Галкина* раскатали в лепешку 18:00Муж-пьяница, потеря малыша, тайный любовник: что случилось со звездой "Сватов" Артемьевой 17:40"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева 17:20Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду 17:00“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа 16:40Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша 16:20Повалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов

36

Самые ожидаемые кинопремьеры февраля 2023 года.

Когда за окном холодный февраль, для выхода из дома должна быть очень важная причина. Поднять настроение и скрасить свободный вечер помогут самые ожидаемые кинопремьеры российского кинематографа.

"Дни.ру" подготовил анонс топ-5 фильмов, которые выйду в прокат в феврале 2023 года. Комедии, детектив или ром-ком — осталось только выбрать.

  • "Эта любовь"

В канун Дня Святого Валентина 14 февраля пять романтических историй оказываются завязаны вместе. Действие фильма развернется у подножья горы в маленьком городе — можно ли придумать более романтичное место для праздника?

  • "Свободные отношения"

Сюжет фильма с одной стороны банален, с другой затрагивает весьма деликатную тему. Незапланированно ставшие родителями Илона и Артем спустя семь лет понимают — их отношения окончательно съел был. Решив сохранить брак ради сына, пара соглашается на необычный эксперимент и разрешают друг другу чуть больше свободы.

  • "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия"

Четверка закадычных друзей вновь оказывается вместе, чтобы обсудить насущные проблемы. О чем на этот раз поговорят мужчины? Женская дружба, мужская солидарность, первая любовь и пожилые родители — вот о чем думают те, кому немножко за… Или мужчины говорят не только об этом?

  • "Быть"

Тема "отцов и детей" была актуальна во все времена. Вот и сегодня подросток Илья ищет общий язык с родителями. Думая о себе и своих интересах, молодой человек забывает о главных ценностях в жизни. Оказавшись в прошлом, у него появится шанс узнать родителей с другой стороны.

  • "Один настоящий день"

История выбора простого человека. Следователь следственного комитета в один момент должен решить, что ему дороже: блестящая карьера и достаток или страх потерять все, даже собственную жизнь. Настает "день Х" — каким будет решение?

11 февраля 2023, 20:12
Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии

По теме

ТОП-3 самых добрых рождественских фильмов о животных

Сказ о том, как Чебурашка 7 миллиардов рублей в прокате собрал, а Том Круз хотел слетать в космос, да так и не сумел

Спешите в кинотеатр.

7 лучших комедий для хорошего настроения с Джимом Керри

Джим Керри заставит вас испытать массу положительных эмоций.

Тест: отгадайте фильм с Ярмольником по кадру

Проверьте свои знания фильмов с Леонидом Ярмольником.

"Лучшие в аду" Евгения Пригожина задают тренд на кино о российских героях

Севастопольское ТВ выпустило серию фильмов о непростых судьбах защитников Отечества.

Тест: знаете ли вы фильмы с Леонидом Куравлевым?

Гений российского кино Леонид Куравлев исполнил множество ролей, а фильмы с его участием вызывают восторг. Достаточно ли вы знакомы с творчеством актера? Пройдите тест онлайн и проверьте себя.

Выбор читателей

10/02ПтнТеперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша 10/02Птн“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа 10/02Птн"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет 10/02ПтнПовалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик 10/02Птн"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева 10/02Птн"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу