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Суббота 21 октября

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Новинки российского кино: что смотреть сейчас

Новинки российского кино: что смотреть сейчас
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Какой бы ни была погода за окном, посмотреть фильм на досуге – отличная идея. Рассказываем, что показывают в кинотеатрах.

Отечественный кинематограф идет в ногу со временем: актуальные сюжеты, неподдельные чувства, талантливые артисты — все это зритель видит на экранах в этом сезоне. Во второй половине октября 2023 года вышли интересные новинки российского кино. Можно смотреть сейчас фильмы практически на любой вкус.

В число самых ярких премьер входят ленты "Дух Байкала", "На Рубле без рубля" и "Страсти по Матвею". Первый фильм повествует о непростом жизненном пути мужчины, который наполняется смыслом у берегов самого глубокого и мистического озера России. Вторая кинокартина — о жене олигарха, которая берет под крыло женщин, оказавшихся в непростых условиях существования. Третий фильм — о судьбоносной встрече двух людей из разных миров, пишет RT.

На больших экранах также показывают картину "Планета Максимус", где в полной мере проявил себя актер Александр Петров. Как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли, он представляет зрителю трогательную историю любви. Так что смотреть сейчас фильмы одно удовольствие — новинки российского кино радуют россиян и помогают задуматься о важных аспектах своего бытия.

21 октября 2023, 22:06
Кадр YouTube/НМГ Кинопрокат
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com
Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: STX Entertainment/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

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