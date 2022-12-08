"Чудо-женщина считается мертвой": известную актрису Галь Гадот подвела судьба

Стало известно о съемках третьей части фильма "Чудо-женщина" с известной актрисой Галь Гадот в главной роли. В 2017 году, когда вышел первый фильм, популярность артистки резко взлетела. Очаровательная брюнетка смогла полюбиться публике. Однако с течением времени слава о ней начала утихать.
Фанаты надеялись, что Галь Гадот еще проявит себя. Они рассчитывали, что именно съемки новой части "Чудо-женщины" ей в этом помогут. Однако планы рухнули как карточный домик.Компания "Warner Bros" заявила, что третий фильм отменяется. Об этом сообщает ОСН.
"Чудо-женщина не продвигается вперед и считается мертвой в своем нынешнем воплощении", — передает информацию таблоид The Hollywood Reporter. Поговаривают, что руководство не устроили наработки автора дилогии Пэтти Дженкинс. Вот так печальная судьба кино и подвела Галь Гадот, хотя не исключено, что проект однажды возобновится.