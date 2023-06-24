"Удар в спину": Путин потребовал нейтрализовать организаторов мятежа

Президент России выступил с экстренным обращением к россиянам.



Путин заявил, что смута представляет смертельную угрозу для государственности России. Произошедшее в Ростове-на-Дону он назвал "ударом в спину".

"Как гражданин России сделаю все, чтобы защитить страну, основы конституционной безопасности. Будут предприняты решительные действия", – сказал российский лидер.

События последних часов глава государства охарактеризовал как предательство, к которому привели "непомерные амбиции и личные интересы".

"Все, кто сознательно встали на путь предательства, шантажа, готовили военный мятеж, понесут неминуемое наказание", – подчеркнул Путин.

Президент сообщил, что Вооруженные силы получили приказ нейтрализовать организаторов мятежа.

