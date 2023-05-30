Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Вторник 30 мая

18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей 14:00Москвичам пообещали сухую и теплую погоду 30 мая 13:40Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером 13:20Найдена альтернатива марафону желаний 13:00"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету 12:20Где сильнее всего подорожали апартаменты 12:00Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе 11:40Как заработать на "убитой" квартире 10:50Раменки вышел в лидеры по объемам "элитки" 10:20Почему россияне отказываются покупать вторичные квартиры 10:00Волочкова поставила точку в истории с избившим жену экс-любовником 09:30"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков 09:00Россиянам дали рекомендации по аренде квартир 08:40Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023 08:20"Очень много кислоты": почему сок натощак это не лучшая идея 08:00Как улучшить память во сне: советы сомнолога 06:07Как избавиться от долгов по кредитке: объяснил экономист 04:17Секреты здорового питания: бобовые и витамин D 02:04Неожиданное признание: кем работал Сергей Жилин до дирижерства 00:13"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино 22:38"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра 21:40Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей 21:23Экс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 21:02Легкий способ экономить на бензине без риска для жизни 20:45Меган Фокс призналась в психическом расстройстве 20:15"Никому не нужны": продюсер о выставленных на продажу русскоязычных песнях Брежневой и Меладзе 19:45Борющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 19:15Накануне госпитализации певица Слава летала за границу 18:39Реальный срок: Дрожжина сняла обручальное кольцо на фоне приговора 18:19Как стать сильной женщиной: советы Ксении Бородиной 17:38Кот вместо полотенца: Анастасия Волочкова снова позирует обнаженной (фото) 17:14Певицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина 16:50Таро предсказали несчастье в жизни дочери Агутина и Варум 16:30София Ротару ошарашила поклонников признанием в любви 16:10Глюкоза объяснила наличие большого живота 15:50"Уехала в вечность": Сташенко призвала не прощать предавшую Родину жену иноагента Пугачеву 15:30"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 15:00"Не видел дочь четыре года": бывшая теща сдала многодетного Аршавина 14:40Почему люди изменяют: научное объяснение 14:20Средний чек покупки "однушки" – 9,7 млн 14:00Ошибки юности: Алла Довлатова рассказала о своем опыте 13:40"Произошел караул": Пригожин сделал признание о браке с Валерией 13:00"Врачи говорили остановиться": как "Ревизорро" подкосил здоровье Летучей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод

"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод
162

Инцидент произошел в Московской области. Стали известны детали хирургических манипуляций.

Двухлетний малыш оказался пациентом клиники из-за изюма в носу. На фоне проблем с дыханием его доставили врачам в больницу городского округа Видное, где медики оперативно провели диагностику, обнаружили проблему и сделали операцию.

"Инородное тело спровоцировало отек слизистой оболочки носа", — приводит сведения портал "Вести Подмосковья". Высохший плод винограда удачно извлекли и теперь с ребенком все в порядке, состояние дыхания наладилось.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" пишет, при каких обстоятельствах изюм оказался в неположенном месте, а именно, в ноздре малыша. Незадолго до операции чадо употребляло сухофрукты в пищу и, как полагают специалисты, использовал часть лакомства не по назначению.

Родителей предупреждают: лучше держать подальше от детей мелкие предметы. В противном случае может случиться непоправимое, риски высоки. Речь идет не только об игрушках вроде деталей конструктора.

Например, по аналогии с изюмом в носу малыша может оказаться косточка от черешни. Между тем сайт VSE42.RU передает, что эти сезонные ягоды не стоит включать в рацион при аллергии и при болезнях желудка в стадии обострения.

30 мая 2023, 18:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Радио 1✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Скорая эмоциональная помощь: как спасти близкого человека

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото:Bernd J?rgens / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Фото:Bernd J?rgens / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Фото:Martin Pohner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото:A. G. Holesch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

По теме

Какие операции не нужны никому?

Водитель BMW врезался в толпу людей

Водитель BMW врезался в толпу людей
В Подмосковье водитель BMW врезался в толпу людей.

Собянин: Эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Собянин: Эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оперативно устранить повреждения зданий. Жителей эвакуировали для беспрепятственной работы специальных служб.

Собянин: Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

Собянин: Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте
Экстренные службы продолжают работать на местах падения беспилотников. Никто из жителей поврежденных беспилотниками домов серьезно не пострадал.

Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве
Из-за атаки беспилотников несколько зданий получили повреждения. Происшествие произошло рано утром 30 мая.

Возгорание в жилом доме на Никитском бульваре ликвидировано

Возгорание в жилом доме на Никитском бульваре ликвидировано
Сообщений о пострадавших в ходе пожара не поступало, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС. Возгорание произошло по адресу: Никитский бульвар, дом 12.

Выбор читателей

29/05ПндКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье 29/05Пнд"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 29/05ПндБорющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 29/05Пнд“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли 28/05Вск"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 29/05ПндЭкс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее