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Происшествия
В Новосибирске после взрыва газа вспыхнул пожар в жилом доме

В Новосибирске после взрыва газа вспыхнул пожар в жилом доме

В результате ЧП погибли люди.
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В четверг, 9 февраля, рано утром произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Новосибирске. В результате чрезвычайного происшествия обрушился подъезд пятиэтажного строения, расположенного по адресу: улица Линейная, дом №39.

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Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу региона Андрея Травникова. В дальнейшем в жилом доме вспыхнул пожар. По поручению губернатора, на месте ЧП проводится спасательная операция.

Кроме того, на место взрыва выехали следователи. Уже возбуждено уголовное дело, уточняет RT. По данным портала VSE42.RU, трагедия унесла жизни минимум троих человек. В экстренных службах уточнили, что в результате взрыва газа в Новосибирске часть жителей дома оказались под завалами, некоторых уже извлекли.

Фото: pixabay.com
Автор: 9 февраля 2023, 12:20 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник

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