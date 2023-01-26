Рейтинг самых крупных случаев мошенничества составили в Подмосковье

Правоохранители представили ТОП-5 самых крупных случаев мошенничества в Московской области за 2022 год. Как передает телеканал "360", пострадавшие из этого рейтинга лишились в общей сложности более 30 млн рублей.
1. Пенсионерка отдала 1,2 млн мошеннику, который притворился полицейским и предложил за деньги спасти от ответственности ее дочь, якобы виновную в ДТП.
2. Девушка перевела свыше 7 млн рублей аферистам, которые выдавали себя по телефону за представителей ЦБ России и ФСБ. Для этого она даже оформляла кредиты.
3. Пожилая женщина "подарила" мнимым работникам банка и мнимым полицейским почти 9,2 млн рублей. Большая часть от этой суммы — выручка от продажи квартиры. На сделку потерпевшую подбили те же мошенники.
4. Мужчина инвестировал деньги на бирже по инструкции, которую ему предложили аферисты. В итоге он лишился 10,2 млн рублей.
5. Завершает пятерку рейтинга бедолага, который взял кредит и перевел средства мошеннику, называвшим себя полицейским. В итоге на жертве злоумышленника повис долг в 13,2 млн рублей.