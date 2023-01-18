"У меня орудуют мошенники": скрывающаяся Решетова публично заявила об обмане подписчиков

Социальные сети Анастасии Решетовой стали орудием мошенников.

Бывшая гражданская жена рэпера Тимати Анастасия Решетова ведет активную деятельность в социальных сетях. Помимо личных фотографий или фото с сыном Ратмиром, девушка часто проводит интерактивы для поклонников: отвечает на вопросы, общается в комментариях или устраивает конкурсы. Именно последние стали для Решетовой головной болью — защититься оказалось очень сложно.

Так, Анастасия публично заявила об обмане подписчиков. Неизвестные под сходим ником пишут участникам конкурса и просят перевести им деньги под предлогом аванса, первого взноса или суммы за доставку. На самом же деле при организации конкурса модель не берет никаких денег с участников.

"Внимание! У меня в комментариях орудуют мошенники. Просьба не реагировать на любые просьбы о переводе денег и участиях в конкурсе! Не хочу, чтобы вас разводили", — предостерегает поклонников Анастасия Решетова.

Одновременно в другой социальной сети появились новые видео с бывшей Тимати. Скрывающаяся за экраном телефона Решетова показала сначала уход за кожей лица, а затем новую укладку и обновленную стрижку. Теперь у Анастасии Решетовой появилась едва заметная челка, уложенная сбоку.