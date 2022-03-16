Ревнивый герой-любовник поджег 4 авто в Самаре из-за женщины

Одержимый разрушительным чувством житель Самары совершил преступление. Как сообщает сайт VSE42.RU, 45-летний мужчина приревновал даму к другому и решил ему отомстить. Герой-любовник нашел предполагаемый автомобиль соперника и поджег его. Огненная стихия захватила и стоящие рядом машины — в итоге сгорел ВАЗ и две иномарки.
Этим преступлением злоумышленник не удовлетворился. Оказалось, он ошибочно вычислил машину конкурента и навредил совсем другим людям.
Вместо раскаяния мужчина задался целью истребить еще и машину возлюбленной, тоже ее поджег. РИА ФАН уточняет, что ущерб от уничтожения четырех транспортных средств составил более 1,4 миллиона рублей.
Определить личность коварного поджигателя удалось с помощью камер наблюдения. Царьград пишет, что ревнивец выдал себя на допросе. Теперь ему грозит статья, ранее мужчина уже был судим.