Известного блогера-миллионера жестоко избили и ограбили в Подмосковье

В Электростали неизвестные напали на Артема Авилова, избили и ограбили его. ЧП произошло 8 февраля около 19:00 мск. У мужчины черепно-мозговая травма и крупные финансовые потери.
После нападения блогер сам обратился к медикам, они диагностировали у него ЧМТ и другие травмы. Нападавших было двое.
"В ГБУЗ МО "Медсанчасть № 21" обратился 27-летний гражданин с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. От госпитализации отказался", – приводит сообщение медиков "КП".
Но как выяснилось, на этом дело не кончилось. Авилов сообщил в полиции, что у него украли миллион рублей и триста тысяч рублей.
Правоохранительные органы возбудили дело и начали проверку. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
В "Инстаграм" 27-летний Артем Авилов рассказывает своим подписчикам о бизнесе и грамотном выстраивании стратегии, о тендерах и госзакупках.
Артем Авилов является владельцем нескольких компаний, занимающихся недвижимостью, ремонтом и консультированием в сфере коммерции и управления.
Ранее в подмосковной Истре грабители убили продавца супремаркета "Пятерочка" и ограбили магазин.