Умерла культовая певица 80-х

Стало известно о весомой потере мирового шоу-бизнеса. В прессе распространяют данные о том, что скончалась культовая певица 70-х и 80-х Мария Мендиола.
Исполнительница прославилась благодаря дуэту Baccara. О трагическом извести впервые было заявлено в официальном инстаграм-аккаунте группы. На данный момент причина смерти певицы не уточняется.
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