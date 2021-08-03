Появилась информация о состоянии пострадавших во время ДТП в Турции россиян

В аварии 2 августа в Турции пострадали семеро российских туристов. В Генконсульстве рассказали об их состоянии. Как оказалось, четверо находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Трое остальных прооперированы и проходят лечение, их жизни ничего не угрожает.
Как сообщает телеканал "360", дипломаты работают над возвращением тел погибших в ДТП россиян на родину. Напомним, в автобусе ехало 22 человека, в результате аварии погибли четверо.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Как правильно воспитать сына?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Клиентская база ваших конкурентов