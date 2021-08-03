Мужчина напал на девочку-подростка и вколол ей неизвестное вещество

На юго-востоке Москвы мужчина напал на подростка и вколол в ягодицу неизвестное вещество. Пострадавшей оказалась 15-летняя девушка. Инцидент произошел вечером 2 августа.
Как сообщает телеканал "360", после укола пострадавшая потеряла сознание. Через некоторое время она очнулась и смогла дойти до КПП училища, где ей вызвали скорую. Врачи диагностировали отравление, отец девушки написал заявление в полицию.
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