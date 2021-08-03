Землетрясение в шесть баллов зарегистрировано в Индийском океане

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой в шесть баллов. Оно случилось в районе Андаманских и Никобарских островов.
Как сообщает RT, эпицентр толчков находился в 343 километрах юго-восточнее города Порт-Блэр. Очаг располагался на глубине в 30 километров.
Популярные темы форума
Как сделать так чтобы муж никогда не разлюбил?
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Как правильно воспитать сына?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Клиентская база ваших конкурентов