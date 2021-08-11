Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Крыму

В Крыму произошло массовое ДТП с участием легкового автомобиля, микроавтобуса и рейсового автобуса. Водитель рейсового "ПАЗа" допустил столкновение с микроавтобусом Ford Transit. После этого последний выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.
Находившиеся в автобусе люди не пострадали. Травмы получили водитель и пассажир микроавтобуса и два пассажира легкового автомобиля, один из которых ребенок 2015 года рождения.
Популярные темы форума
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Почему Россию нигде не любят?
Давайте поиграем
Новые границы Москвы
С кем бы из звезд вы бы познакомились?