В Москве мужчина вырезал сердце у любимой женщины и покончил с собой

За западе Москвы обнаружили расчлененное тело женщины и труп мужчины. Страшная находка была сделана в квартире на Никулинской улице, где проживала пара. Погибшей был 41 год.
В коридоре квартиры полиция нашла пакет, где было сердце и голова женщины. Труп мужчины находился под окнами квартиры. Как сообщает издание "Вести Подмосковья", следствие предполагает, что сначала убийца прикончил жертву, а затем совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело.
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