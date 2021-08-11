Житель Москвы выдал за случайно найденного младенца собственного внука

В ночь на 11 августа в правоохранительные органы Москвы обратился гражданин Киргизии, который заявил, что нашел на автобусной остановке младенца. Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе.
Правда, позднее выяснилось, что мужчина приходится ребенку родным дедом. Малыш появился на свет 4 августа у его 20-летней дочери Эркайым. Ее бросил муж, и отец решил сдать ребенка полиции, чтобы наследница избежала позора. Как сообщает портал VSE42.RU, по факту случившегося проводится проверка.
Популярные темы форума
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Почему Россию нигде не любят?
Давайте поиграем
Новые границы Москвы
С кем бы из звезд вы бы познакомились?