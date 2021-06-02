В центре Москвы произошла стрельба

Российские СМИ экстренно сообщают о серьезном инциденте, произошедшем в центре столицы. Уточняется, что неизвестные вступили в конфликт, после чего прозвучали звучи выстрелов.
Известно, что в результате случившегося пострадали три человека. На месте работают экстренные службы, передает телеграм-канал "Mash".
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