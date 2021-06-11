Украинские диверсанты убили пять ополченцев ЛНР

В окрестностях населенного пункта Голубовское был оборудован стационарный пост для наблюдения ополчения Луганской народной республики. Именно на него совершили свой налет украинские диверсанты, передает Общественная служба новостей. Жертвами украинских боевиков стали пятеро ополченцев.
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