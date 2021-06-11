На дороге в Москве провалился грунт

На перекрестке Ломоносовского проспекта и проспекта Вернадского на западе Москвы произошло обрушение грунта, передает "Радио 1". Движение по одной полосе дороги оказалось перекрыто. На место прибыли городские службы. Им предстоит оценить масштабы и устранить последствия инцидента.
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