Волейболисту "Динамо" проломили голову в центре Москвы

Волейболист "Динамо" Алексей Чанчиков пострадал в драке, которая произошла в центре российской столицы. Уточняется, что у спортсмена возник конфликт с неизвестным мужчиной возле бара.
В ходе драки Чанчиков упал и серьезно травмировал голову. Пострадавший был госпитализирован. По факту случившегося организована проверка, передает Пятый канал.
Популярные темы форума
В чем феномен Бузовой ? Почему безголосая бездарность в такой огромной цене ?
Я устала от своей красоты...
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Киркоров и Дава вместе?
Что вы думаете о браке?
российские звезды или западные?