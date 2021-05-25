Украинский школьник попал в больницу после съемки видео

Школьник из украинского города Днепр (бывший Днепропетровск, при основании называвшийся Екатеринослав) попал в больницу с ожогами 65% тела. К таким последствиям привела попытка снять видео для социальных сетей, передает телеканал "360". Перед этим мальчик нашел в парке бутылку с горючей жидкостью. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, его здоровьем занимаются специалисты.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Что думаете о Маниже?
Филлеры
Смех или грех?
Бьёт муж
СССР
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?
Увидел свою девушку с другим
Китайский и арабский