В США потерпел крушение боевой истребитель

На северо-востоке Лас-Вегаса в штате Невада потерпел крушение военный самолет Mirage F1, передает Пятый канал. Жертвой крушения стал один человек – пилот истребителя. Место падения очевидцы сняли на видео.
На северо-востоке Лас-Вегаса в штате Невада потерпел крушение военный самолет Mirage F1, передает Пятый канал. Жертвой крушения стал один человек – пилот истребителя. Место падения очевидцы сняли на видео.
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