В Москве двое мигрантов избили подростков на детской площадке

Двое подростков 14 и 17 лет катались на качелях возле торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы, когда к ним подошел незнакомец. Он предложил покатать мальчика, однако тот отказался. На такой поворот беседы мужчина отреагировал агрессивно, в конфликт вмешался его товарищ. В результате дети были избиты – у младшего зафиксировали ушибы лица, у старшего – закрытую черепно-мозговую травму, передает "Царьград". В ходе драки нападавший выхватил у ребенка телефон.
Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Нападавшие уже были задержаны. Ими оказались двое уроженцев Узбекистана. У них нет регистрации в Москве, они не работают и нигде постоянно не проживают. В отношении приезжих возбудили уголовное дело по статье "Разбой".
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Ответы фейкам
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