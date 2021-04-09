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Происшествия

В Москве двое мигрантов избили подростков на детской площадке

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Двое подростков 14 и 17 лет катались на качелях возле торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы, когда к ним подошел незнакомец. Он предложил покатать мальчика, однако тот отказался. На такой поворот беседы мужчина отреагировал агрессивно, в конфликт вмешался его товарищ. В результате дети были избиты – у младшего зафиксировали ушибы лица, у старшего – закрытую черепно-мозговую травму, передает "Царьград". В ходе драки нападавший выхватил у ребенка телефон.

Сумма ущерба оценивается в 50 тысяч рублей. Нападавшие уже были задержаны. Ими оказались двое уроженцев Узбекистана. У них нет регистрации в Москве, они не работают и нигде постоянно не проживают. В отношении приезжих возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

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Автор: 9 апреля 2021, 20:46 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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