Россиянку изнасиловали и обокрали в прямом эфире на видео

По словам Натальи, ее изнасиловали и обокрали в собственной квартире. Происходящее транслировалось в прямом эфире в интернет. Как сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник, преступление произошло в ночь на 25 марта в Ярославле.
По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она распивала спиртное в компании трех своих приятелей. По ее словам, в какой-то момент она потеряла сознание и не могла контролировать ситуацию. Пострадавшая считает, что это произошло из-за подсыпанных ей в алкоголь неизвестных веществ.
По словам Натальи, мужчины изнасиловали ее и разгромили квартиру, а все происходящее транслировали в Сети. При этом злоумышленники собирали так называемые донаты – плату за просмотр треш-видео. Помимо этого пострадавшая заявила в полицию, что мужчины украли у нее 12 тысяч рублей.
В настоящий момент личности подозреваемых установлены, полиция занимается обнаружением их местонахождения. Правоохранительные органы проводят проверку. Точные обстоятельства произошедшего выясняются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сама же Наталья сейчас проходит медэкспертизу для установления наличия увечий.
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