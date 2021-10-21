В Петербурге врачи борются за жизнь проглотившего наркотики малыша

В петербургскую детскую больницу № 5 имени Филатова привезли мальчика двух лет, у которого диагностировали тяжелое отравление неизвестным веществом. Как выяснилось позднее, ребенок съел наркотик, который был в доступе дома. Родители не уследили за малышом.
Как сообщает "Царьград", теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. Проводится проверка.
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