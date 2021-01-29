Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом

37-летний Ярослав Сумишевский торопился на концерт, который должен был пройти в 165 километрах от Красноярска – в селе Солгон Ужурского района. Александр Гуляков как организатор мероприятия должен был помочь артисту добраться до места, поэтому председатель Союза десантников Красноярского края сел за руль.
Концерт начался до приезда Сумишевского. Однако мероприятие было прервано из-за страшной новости. Александр скончался после столкновения, а Ярослава доставили в травматологию города Назарово. Также сообщается, что в машине с мужчинами находилась женщина. О ее состоянии ничего неизвестно.
Менеджер исполнителя не стал высказываться о происшествии. Сам Сумишевский пока не выходит на связь. Стоит отметить: певец ведет себя активно в социальных сетях, поэтому вероятно, что в ближайшее время он прокомментирует случившееся.
Напомним, Ярослав Сумишевский – весьма востребованный артист. Его часто приглашают на торжественные мероприятия и корпоративы. Певца можно было увидеть в шоу Первого "Три аккорда". На проекте он исполнил хит Григория Лепса "Спокойной ночи, господа", чем покорил публику.
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