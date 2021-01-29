На Щелковском шоссе столкнулись три машины

Утром 29 января крупная авария на востоке Москвы привела к затруднению движения автомобилей. На Щелковском шоссе в районе дома №95 столкнулись сразу три машины, передает сетевое издание "Москва 24". Авария привела к тому, что для движения были заблокированы две крайние левые полосы. Таким образом, проблемы могут возникнуть как у тех, кто едет в центр города, так и у тех, кто спешит в область. Данных о пострадавших в результате ДТП пока не поступало.
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