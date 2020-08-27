Более 30 человек тушили пожар в Подмосковье

Утром 27 августа в Сергиево-Посадском районе Московской области произошел пожар. Огонь охватил строение в деревне Шелково.
Площадь возгорания составила 1,3 тысячи квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия.
В тушении пожара участвовали 33 человека и девять единиц техники. Обошлось без пострадавших.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Почему мужики за собой не следят?
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.