В Москве гимнастка погибла из-за бракованного спортивного снаряда

В Москве скончалась 37-летняя воздушная гимнастка Елена Кустова. Она получила тяжелую травму головы во время соревнований по хождению по стропе.
Это произошло во вторник. Когда Кустова шла по стропе, устройство для натяжения сломалось и оторвалось, сильно ударив женщину по голове в полете. Елена была доставлена в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Специалисты Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося, передает "Экспресс газета".
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