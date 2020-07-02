В Москве-реке нашли тело младенца

В четверг, 2 июля, очевидцы заметили тело новорожденного в Москве-реке. Труп обнаружили недалеко от Лужнецкого моста.
Как сообщает телеграм-канал Mash, ребенку около трех месяцев. На его теле нет внешних признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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