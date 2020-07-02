В центре Москвы загорелся дом

Днем 2 июля на Тверской улице в Москве произошел пожар. Огонь охватил второй этаж дома.
На месте происшествия работают спасатели. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Движение рядом с полыхающим зданием ограничено. Информация о пострадавших уточняется.
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