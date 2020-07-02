В результате стрельбы в Окленде пострадали 4 человека

В американском штате Калифорния в городе Окленд произошла стрельба.
По данным RT, в результате случившегося пострадали четыре человека. Другой информации о стрельбе на данный момент нет.
В американском штате Калифорния в городе Окленд произошла стрельба.
По данным RT, в результате случившегося пострадали четыре человека. Другой информации о стрельбе на данный момент нет.
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