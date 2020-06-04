Восемь домов смыло в море

В результате схода селя восемь домов из небольшого поселка на побережье в Норвегии сползли в море, передает "Царьград". В результате ЧП люди не пострадали.
Помощь потребовалась только собаке, которая оказалась запертой в одном из зданий. Животное спасли.
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