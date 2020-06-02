Известного российского блогера убили в Турции после угроз

Основатель паблика "Мужское государство" Владислав Поздняков скончался в Стамбуле. Об этом рассказал его знакомый.

Товарищ блогера сообщил, что это проверенная информация. Якобы он позвонил матери Владислава Позднякова, которая подтвердила факт трагедии.

Женщина рассказала, что ее сыну были нанесены несколько ножевых ранений в подъезде дома, в котором он жил последние полгода в Стамбуле. Знакомый активиста уточнил, что тот скончался от полученных травм в реанимации.

Также он добавил, что российский блогер получал множество угроз в свой адрес – "по несколько тысяч ежедневно". Примечательно, что некоторые пользователи Сети подозревают, что эта ситуация похожа на то, что было с журналистом Аркадием Бабченко.

Напомним, что сначала в интернете появилась информация, что военный корреспондент был убит, но потом оказалось, что он жив. Сейчас ряд россиян полагают, что Владислав Поздняков таким образом проводит социальный эксперимент над хейтерами, а в ближайшее время его смерть превратится в рофл.