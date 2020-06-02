Известного российского блогера убили в Турции после угроз

Товарищ блогера сообщил, что это проверенная информация. Якобы он позвонил матери Владислава Позднякова, которая подтвердила факт трагедии.
Женщина рассказала, что ее сыну были нанесены несколько ножевых ранений в подъезде дома, в котором он жил последние полгода в Стамбуле. Знакомый активиста уточнил, что тот скончался от полученных травм в реанимации.
Также он добавил, что российский блогер получал множество угроз в свой адрес – "по несколько тысяч ежедневно". Примечательно, что некоторые пользователи Сети подозревают, что эта ситуация похожа на то, что было с журналистом Аркадием Бабченко.
Напомним, что сначала в интернете появилась информация, что военный корреспондент был убит, но потом оказалось, что он жив. Сейчас ряд россиян полагают, что Владислав Поздняков таким образом проводит социальный эксперимент над хейтерами, а в ближайшее время его смерть превратится в рофл.
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