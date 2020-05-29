На западе Москвы неизвестные устроили стрельбу

Днем 29 мая на западе Москвы случилось ЧП. В районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу.
По предварительной информации, между несколькими мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов.
На месте происшествия работают правоохранители. Данные о пострадавших уточняются.
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