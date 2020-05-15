Возле рынка "Фуд-Сити" в Коммунарке сотни мигрантов устроили беспорядки

В пятницу, 15 мая, возле рынка "Фуд-Сити" на Калужском шоссе сотни мигрантов устроили беспорядки. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

По предварительным данным, люди собрались рядом с торговым зданием из-за конфликта с арендодателем. Как уточняет РЕН ТВ, многие из собравшихся игнорируют требования о соблюдении социальной дистанции.