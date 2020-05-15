Под Москвой мужчину убили в пьяной ссоре

В подмосковной Коломне сотрудники полиции обнаружили тело мужчины. По подозрению в убийстве задержали его приятеля.

Как удалось установить правоохранителям, между мужчинами произошел конфликт во время распития алкогольных напитков. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Другие подробности выясняются.