Отключили интернет: в Подмосковье ребенок ушел из дома из-за обиды на родителей

В подмосковном городе Луховицы спасатели нашли сбежавшего из дома мальчика. Ребенок решил уйти от родителей после того, как они ограничили ему доступ к мобильному интернету.
Помощь медиков мальчику не понадобилась. Специалисты провели с ребенком воспитательную беседу и объяснили всю опасность поступка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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