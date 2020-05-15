В Москве задержали сына звезды сериала "17 мгновений весны"

Сын знаменитого отечественного актера Николая Прокоповича был задержан полицейскими в Москве. Отмечается, что наследник знаменитости проник на территорию Верховного суда и срезал сирень.
Мужчина решился на этот поступок, чтобы подарить цветы избраннице, пишет Пятый канал. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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