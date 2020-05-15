Москвичка лишилась драгоценностей на сотню тысяч после пожара

Собственница квартиры в центре Москвы сообщила о череде несчастий, которые с ней приключились. Сначала в жилище вспыхнул пожар, после чего женщина обнаружила пропажу драгоценностей.
По данным телеканала "360", сумма похищенного составляет 100 тысяч рублей. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
"врач" из америки
Форум
COVID-19
Жара убивает в коронавирус
Помогите выбрать имя
Песков заболел коронавирусом
Есть идеи?