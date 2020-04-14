Под Москвой в колодце обнаружили человеческий скелет

Человеческий скелет нашли в канализационном колодце подмосковного города Одинцово. "Давность наступления смерти – около восьми лет", – уточнили в Следственном комитете.
По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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