Под Москвой в колодце обнаружили человеческий скелет

Человеческий скелет нашли в канализационном колодце подмосковного города Одинцово. "Давность наступления смерти – около восьми лет", – уточнили в Следственном комитете.

По факту обнаружения останков проводится доследственная проверка. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".