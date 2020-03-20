На юге Москвы ребенок выпал из окна 4-го этажа

В Москве пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома. ЧП случилось 20 марта на Мелитопольской улице, сообщает "Вечерняя Москва".
Ребенка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают стражи порядка. Подробности случившегося выясняются.
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