Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Усинске

Пассажирский самолет авиакомпании UTair, вылетевший из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По предварительной информации, лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.
На борту самолета находились 94 человека, включая шесть членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники МЧС, сообщает РИА Новости.
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