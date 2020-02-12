В Петербурге в результате пожара погиб человек

В Петербурге в Адмиралтейском районе пожар унес человеческую жизнь. Возгорание произошло в здании казарм Морского гвардейского экипажа.
По данным spbdnevnik.ru, с огнем спасатели справились за час. "Пожар произошел в здании, где проводится капитальный ремонт, на 3-м этаже. При тушении пожара был обнаружен обгоревший труп мужчины", – отметили в чрезвычайном ведомстве. Стоит отметить, что здание казарм Морского гвардейского экипажа внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
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