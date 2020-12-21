Жуткое ДТП в Москве унесло жизни двух человек

В Москве в понедельник произошла смертельная авария. По предварительным данным, ДТП унесло жизни двух человек.
Инцидент произошёл на Ярославском шоссе неподалёку от съезда на МКАД. Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Причины и подробности происшествия выясняются. В результате было перекрыто движение на трех полосах проезжей части в направлении центра столицы, сообщает RT.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Конец
Россия
Дом 2
Аватарки
Иностранные выражения и поговорки
Дочь моя, благославляю тебя на брак
За что можно любить Россию?