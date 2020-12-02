Из-за пожара в Москве обесточили больше десяти домов

В коллекторе неподалеку от станции "Динамо" Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена произошел пожар, передает "Царьград". Для работы спасателей пришлось обесточить свыше десяти домов в окрестностях места ЧП. Сообщается, что в результате никто не пострадал. Очевидцы сняли на фото черные столбы дыма.
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