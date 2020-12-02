Стример Reeflay озвучил версию причины смерти беременной подруги

Стример Reeflay, который более двух часов вел трансляцию с умершей девушкой, на выходе из отдела полиции озвучил свою версию причины трагедии. "Передоз, кажется", – цитирует блогера Пятый канал.
По неподтвержденным данным, погибшая Валентина имела анкету на сайте интим-услуг, в которой был довольно богатый перечень "опций". Напомним, ранее стример Reeflay рассказал, что незадолго до трагедии выгнал девушку из дома, потому что так как у нее случилось непроизвольное испражнение.
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