Украинский чиновник устроил пьяный дебош в турецком отеле

Вице-премьер Украины Олег Уруский устроил дебош в турецком отеле. Отмечается, что чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленника задержали правоохранительные органы. Ряд должностных лиц Незалежной резко осудили поведение Уруского. Депутат Рады Илья Кива заявил, что случившееся позорит всю Украину, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Достали уже!
Д Н Ишки прикольный форум!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин
Рашка-Парашка