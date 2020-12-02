В Москве при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

В российской столице экстренные службы зарегистрировали ЧП. Стало известно, что в районе отрадное в жилом доме произошел пожар.
В результате случившегося погиб один человек. По данным издания Москва 24, возгорание удалось ликвидировать.
В российской столице экстренные службы зарегистрировали ЧП. Стало известно, что в районе отрадное в жилом доме произошел пожар.
В результате случившегося погиб один человек. По данным издания Москва 24, возгорание удалось ликвидировать.
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